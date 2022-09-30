Россия остается главным поставщиком вооружений в Индию, конфликтующую с Китаем

30 сен. 3:00

Несмотря на изменившуюся позицию Индии в отношении украинского кризиса, Нью-Дели по-прежнему нуждается в России, утверждают аналитики CNBC.

Противостояние Китаю

”Индия оказалась в интересном положении: в краткосрочной перспективе ей нужна Россия, чтобы справляться с Китаем”, - говорит Харш В. Пант, вице-президент по исследованиям и внешней политике из исследовательского центра Observer Research Foundation в Дели. В долгосрочной перспективе, считает Пант, Индии необходим Запад, чтобы выстраивать свои отношения с Китаем - ”самой значительной стратегической проблемой для Индии”.

Индо-китайский пограничный конфликт в Гималаях продолжается два года. Тысячи военнослужащих по-прежнему сосредоточены вдоль рубежа, известного как Линия фактического контроля.

Будущее индо-китайских отношений представляется непростым, считает Рэймонд Викери, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

Спецпредставитель МИД Индии, отвечая на вопрос по поводу позиции Нью-Дели в отношении политики "Одного Китая" подтвердил, что она ”последовательна”, а кроме того, есть инициатива ”Один пояс - один путь”, цель которой обеспечить Китаю контроль над Индо-Тихоокеанским регионом”. ”Один пояс - один путь” - программа по созданию физической и цифровой инфраструктуры для соединения сотен стран от Азии до Ближнего Востока, Африки и Европы. Критики утверждают, что инициатива - часть внешней политики китайского лидера Си Цзиньпина, который стремится усилить глобальное влияние своей страны. Во время недавнего саммита ШОС Индия воздержалась от поддержки китайской инфраструктурой программы.

Военные поставки

Россия - ключевой военный партнер и главный поставщик вооружений в Индию. ”Большая часть обычных вооружений Индии поступает из России, - объясняет Самир Лавлани, старший эксперт американского Института мира. - На протяжении многих лет Дели серьезно зависит от России в плане поставок запчастей, обслуживания и обновления техники”.

По данным Cтокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Индия была основным импортером российского оружия в 2017-2021 годах, российское оборудование составляет 46% индийского импорта вооружений.

По словам Панта, сегодняшние показатели уступают 80-процентным уровням времен холодной войны, однако Индия по-прежнему находится ”в сильной зависимости” от России, особенно учитывая, что напряженность между Индией и Китаем вдоль Линии фактического контроля высока. ”Россия всё еще самый важный военный партнер Индии”, - добавил эксперт.

После начала спецоперации на Украине Индия нарастила импорт российской нефти, пользуясь ценовыми преимуществами. Связи ”не ослабнут еще многие десятилетия”, а давняя дружба между Индией и Россией никуда не денется из-за военной зависимости, считает Лавлани. ”Хотя Индия и стремится к национализации совместных оборонных предприятий, без всеобъемлющей модернизации своих вооруженных сил она по-прежнему будет зависеть от российского оружия, боеприпасов и сопутствующих товаров на протяжении десятилетий, - считает Лавлани. - Индийский экспорт крылатых ракет в Юго-Восточную Азию невозможен без российских пусковых установок".