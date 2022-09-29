Глава Генштаба армии Азербайджана посетил военные объекты в Грузии

29 сен. 22:57

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев посетил в пригороде Тбилиси Крцанисский Национальный учебно-тренировочный центр ВС Грузии.

В рамках визита азербайджанской делегации рассказали об истории центра и основных направлениях деятельности. После этого представители Азербайджана отправились в научно военно-технический центр "Дельта". Там они осмотрели произведенную в центре технику и оборудование, а также обсудили ряд вопросов военно-технического сотрудничества.

Напомним, начальник Генштаба азербайджанской армии Керим Велиев прибыл с официальным визитом в Грузию. В рамках поездки он встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и командующим Силами обороны Грузии Георгием Матиашвили.