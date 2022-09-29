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США ввели новые нефтяные санкции против Ирана

США ввели новые нефтяные санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, они затрагивают 10 организаций, связанных с иранской нефтегазовой промышленностью, а также одного нефтяного танкера.

В Минфине США уточнили, что подпавшие под новые санкции компании расположены в Индии, Китае, ОАЭ и в самом Иране, все они так или иначе аффилированы с иранскими юрлицами.

"США принимают дальнейшие меры, чтобы подорвать попытки обойти санкции в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности", - сказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Он сообщил, что "поскольку Иран продолжает развивать свою ядерную программу в нарушение СВПД", США продолжать расширять санкции "в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности".

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