США ввели новые нефтяные санкции против Ирана

29 сен. 23:28

США расширили санкции против Ирана, они затрагивают 10 организаций, связанных с иранской нефтегазовой промышленностью, а также одного нефтяного танкера.

В Минфине США уточнили, что подпавшие под новые санкции компании расположены в Индии, Китае, ОАЭ и в самом Иране, все они так или иначе аффилированы с иранскими юрлицами.

"США принимают дальнейшие меры, чтобы подорвать попытки обойти санкции в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности", - сказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Он сообщил, что "поскольку Иран продолжает развивать свою ядерную программу в нарушение СВПД", США продолжать расширять санкции "в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности".