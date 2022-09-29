"Регулировщики" наладят движение в часы пик в метро Тбилиси

29 сен. 22:46

Сотрудники городской службы мониторинга будут регулировать потоки пассажиров в часы пик в метро Тбилиси, об этом рассказали в столичной мэрии.

"Мэр Тбилиси поручил соответствующим службам упорядочить поток пассажиров на определенных станциях, чтобы пассажиры могли беспрепятственно передвигаться", - цитирует сообщение "Sputnik Грузия".

Напомним, в последнее время Тбилисский метрополитен не справляется с потоком пассажиров в часы пик: пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых видны забитые людьми переход с первой на вторую линию и перроны.