Россия и Беларусь заключили соглашение о транзите белорусских грузов

29 сен. 22:39

В четверг, 29 сентября, Россия и Беларусь подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Беларуси.

Свои подписи под документом поставили министры транспорта России и Беларуси Виталий Савельев и Алексей Авраменко, передает РИА Новости.



Подписанное соглашение предусматривает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции. "Перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру", - пояснили в пресс-службе.



Как отметил глава Минтранса России Виталий Савельев, документ позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить транспортное сотрудничество.