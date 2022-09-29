Сверхдоходы от экспорта нефти и газа пополнят бюджет России в 2023 году

29 сен. 23:12

Бюджет России в будущем году будет пополнен за счет части сверхдоходов экспортеров энергоресурсов, сообщил в четверг глава Минфина России Антон Силуанов.

"В следующем году потребуется дополнительные ресурсы, это очевидно. Поэтому мы предусматривали, в первую очередь, изъять те дополнительные доходы, которые наши экспортеры, в первую очередь, получают от высоких цен на мировых рынках. В первую очередь, речь идет о энергоресурсах. Это касается газа, нефти, это касается минеральных удобрений. Поэтому все дополнительные сверхдоходы мы рассмотрели, как источник для ресурсов бюджета", - рассказал Силуанов.

По словам главы Минфина, правительство «рассматривает изъятие лишь части этих сверхдоходов».