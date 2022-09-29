Жителям Казахстана разрешат операции с криптовалютой 

29 сен. 22:22

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт развитию проектов в криптоиндустрии после того, как ему рассказали о проведении первой криптовалютной операции на совместном стенде казахстанской биржи Intebix и Евразийского банка.

"Это первая криптофиатная операция "криптобиржа - банк - клиент" на всем Евразийском континенте", - сообщил президенту директор биржи Intebix Талгат Досанов, передает Sputnik Казахстан.

Этот прецедент делает возможным для казахстанцев легальную покупку криптовалюты за тенге, сообщает пресс-служба Евразийского банка. Собственная разработка банка позволила установить одну из самых низких комиссий в мире за подобную операцию.

Ранее в стране были утверждены пилотные правила, согласно которым на территории Казахстана разрешены операции с криптовалютами при соблюдении ряда условий. Регуляторная база была разработана в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами, обеспечивающими надлежащий контроль за транзакциями и безопасностью клиентских средств.