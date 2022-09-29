Нидерланды отозвали экспортную лицензию у оператора "Турецкого потока"

29 сен. 22:04

Оператор газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport B. V., сообщает, что из-за санкций ЕС у нее была досрочно отозвана экспортная лицензия, это произошло 18 сентября.

Согласно пресс-релизу компании, поставки газа по трубопроводу продолжатся.

"Введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа компанией South Stream Transport B.V. В связи с этим снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает", - отмечает оператор.

Лицензию отозвали Нидерланды, ссылаясь на пункты 1 и 2 статьи 3 Постановления ЕС 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Эти пункты запрещают поставку товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России.

Газ, транспортируемый по "Турецкому потоку", поставляется и в европейские страны (Cербию, Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Боснию, Герцеговину), а, значит, участвует в обеспечении энергобезопасности Европы. Так что компания имеет все основания получить исключение по действующему санкционному регулированию.

Оператор South Stream Transport B.V. подал заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов.