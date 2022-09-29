На экономическом форуме "Деловая Ингушетия" заключили контракты на 4,5 млрд рублей

29 сен. 21:54

В ходе экономического форума "Деловая Ингушетия" власти Ингушетии заключили с предпринимателями 11 соглашений на сумму 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила министр экономического развития региона Эсет Тумгоева.

"К примеру, ООО "Ава" планирует организовать производство детского питания на базе простаивающего комбината, а ООО "Маяк" - построить элеваторный комплекс для хранения зерна, который так необходим республике", - цитирует ее ТАСС.

Тумгоева отметила, что соглашения также предусматривают строительство завода по переработке грецкого ореха стоимостью около 100 млн рублей, создание предприятия по выращиванию клубники на сумму около 830 млн рублей.

Кроме того, планируется построить первую в республике пятизвездочную гостиницу площадью 10 тыс кв метров в Магасе, многоэтажный жилой комплекс с торговым производственным сооружением, а также создать предприятия по производству теплоблоков и товарно-форелевое хозяйство.