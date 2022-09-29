Эрдоган призвал Путина к переговорам по Украине

29 сен. 21:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его дать еще один шанс переговорам с Украиной. Об этом сообщили по итогам переговоров в администрации турецкого президента.

Эрдоган также добавил, что Анкара готова стать посредником на российско-украинских переговорах.

"Президент Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе", - приводит сообщение администрации ТАСС.

Кроме того, в нем сказано, что для обеспечения "более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности".