Алессандро Фигус: "Победившая в Италии коалиция тесно связана с Церковью, а папа Франциск против поставок оружия на Украину"

Доктор политических наук из Университета Кассино и Южного Лацио, профессор Алессандро Фигус рассказал обозревателю "Вестника Кавказа" Камрану Гасанову о прошедших парламентских выборах в Италии и их влиянии на кризис вокруг Украины.

- Победа правых на парламентских выборах в Италии связана с кризисом на Украине или это внутренняя итальянская история?

- Вопрос касается не только того, что происходит внутри Италии, но и за рубежом. Выборы выиграла коалиция трех партий. Это партия Джорджи Мелони "Братья Италии", "Вперед, Италия", которую возглавляет хорошо вам известный Сильвио Берлускони, и партия бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини "Лига Севера". Внутри коалиции Джорджа Мелони получила около 26% голосов, поэтому стала лидером коалиции правых центристов. Итальянцы голосовали против кризиса и увидели в Джордже Мелони лидера, сторонника новых идей, сторонника новой стратегии и возможность строить новую Италию.

Последние пять лет премьер-министром был ставленник Европейского союза, экономист Марио Драги. Но нам нужно не техническое правительство, а то правительство, которое поддерживает народ. Разница между правыми и левыми партиями очевидна. В основе коалиции лежало единство. А среди левых единства нет, поэтому голоса за них распылялись. Италия надеется, что Джорджия Мелони решит некоторые проблемы. Экономический кризис в Италии начался до событий на Украине. Нам хотелось бы увидеть более четкую стратегию преодоления кризиса, пути решения проблемы газоснабжения. Уверен, что Джорджа Мелони примет поддержку США и будет хорошим лидером. У нее есть необходимый потенциал и знания для того, чтобы начать менять Италию.

- Могут ли произойти изменения во внешнеполитическом кусе Италии?

- Пока непонятно. На данный момент Джорджа Мелони – лидер партии и лидер коалиции, которая победила на выборах. Нам нужно дождаться официального назначения на должность премьер-министра. Но в любом случае политика изменится и в отношении Евросоюза, и в отношении внешней политики. Позиция коалиции правых центристов отличается от позиции предыдущей, которая поддерживала техническое правительство Драги. Внутри коалиции есть разные мнения по поводу внешней политики, но все три победившие партии полагают, что у Италии должна быть новая роль в Европе, поскольку Италия была основателем Евросоюза, и она хочет быть реальным актором. Рим хочет быть не просто сторонником Франции или Германии, а намерен сам занимать важную позицию внутри Европы.

Что касается НАТО, то, когда мы говорим о ней, то имеем в виду отношения с США. Конечно, Италия не выйдет из НАТО, не разорвет отношения с США. Одним из лидеров внутри коалиции является Сильвио Берлускони, который выступает за использование возможностей дипломатии для решения проблем. Правые победили на выборах, потому что итальянцам надоел кризис, который поддерживает Европейский союз. Для нас проблема газа очень серьезная. Без газа не построишь новую экономику. Без него мы все время будем в кризисе.

- Может ли новое правительство затормозить принятие антироссийских санкций?

- Отношения с Россией не входили в повестку дня коалиции до настоящего момента. Упор делается на продолжение сотрудничества внутри Европы и с традиционным партнером - Соединенными Штатами. Джорджа Мелони упоминала проблему Ливии. Это очень важный вопрос для Италии, потому что Ливия к нам гораздо ближе, чем Украина. С Ливией очень много проблем. Она была нашим хорошим партнером в прошлом, но после революции, после свержения Каддафи Ливия стала проблемой для Италии. Джорджа Мелони считает, что эта проблема связана с экс-президентом Франции Николя Саркози, который в свое время выбрал ошибочную стратегию в отношении Ливии. Это привело к ошибкам Франции не только в Ливии, но и во всей Африке.

- Но ведь и Италия при Берлускони предоставила свои базы для ведения операции против Каддафи…

- Берлускони хороший дипломат. У него хорошие отношения с США, с европейскими странами. Он считает, что для решения проблем нужны новые идеи и новые возможности дипломатии. В прошлом Берлускони много времени потратил на то, чтобы выстроить хорошие отношения и с США, и с Россией. У нас также хорошие отношения с Азербайджаном, с Казахстаном, которые являются важными поставщиками энергоресурсов. В последние годы нашей большой проблемой была не Украина, а Ливия. Это связано с мигрантами. Коалиция правых центристов - Мелони, Сальвини и Берлускони - имеет другой подход к миграционной проблеме, другой подход к отношениям с Ливией.

- Тем не менее вы следите за ситуацией на Украине. По-вашему, как можно завершить украинский кризис?

- Политика Италии изменилась 25 сентября. Джорджа Мелони и другие партии коалиции тесно связаны с Церковью. Берлускони говорил о папе римском, Сальвини говорил о папе, Джорджа Мелони говорила о папе. А папа Франциск хочет мира. Он хочет, чтобы мир был достигнут дипломатическим путем. Дипломатия очень важна для папы, которому не нравится, что на Украину поставляется оружие. Он считает, что мира можно достичь только дипломатическим путем. Мы должны оставаться итальянцами, должны оставаться европейцами и поддерживать папу. Мы должны донести эту мысль до Европейского союза и США.

Кроме того, Берлускони знает лично и Владимира Путина, и Джо Байдена. У него есть потенциал продвигать новые идеи в Европе. Когда я говорю о Европе, я имею в виду и Россию тоже. Нам нужны хорошие дипломатические решения. Люди ведь не понимают политиков, не понимают, почему мы вводим такие жесткие санкции в отношении России. У итальянцев нет никакой информации с российской стороны, нет информации о том, что происходило после 2014 года, о Донбассе.

К сожалению, за последние 30-40 лет ООН утратила роль, которая у нее была после Второй мировой войны. ООН больше не решает вопросы. Это касается не только сегодняшней украинской проблемы. Она не решает проблемы в Африке, в Мьянме, в Латинской Америке. Словом, у нас есть международная организация, в которую входит огромное число стран, практически все страны мира, но у нее нет такой власти, чтобы решать проблемы. Нужно выстроить новое пространство для международных отношений и разработать новое международное право.

США не считаются с ООН, а в мире много конфликтов, не только украинский. Например, конфликт вокруг Карабаха длился с 1991 года. За 30 лет ООН не смогла решить эту проблему. Приднестровье, Эфиопия, Сомали, Йемен, Конго, Мали, проблемы наркотиков в Мексике и Колумбии - я не вижу, чтобы им уделялось такое же внимание. Если мы хотим мира, как сказал папа Франциск, мы должны сделать так, чтобы мир был везде. Конечно, я согласен, что нужно решить украинской кризис, но надо также остановить конфликты в Йемене, в Сирии, в Афганистане. Это мое мнение, а также мнение многих людей из правоцентристской коалиции.