Фестиваль "Аланика" пройдет во Владикавказе 

30 сен. 1:25

Выставка "Встреча со священным" откроет 15-й фестиваль современного искусства "Аланика" во Владикавказе. Фестиваль начнется 5 октября и продлится до 25 ноября.

В день открытия экспозиции пройдут концерты российских музыкальных коллективов и исполнителей. "Выставка объединяет произведения, повествующие о различных вероисповеданиях, о том, что не разделяет, но связывает разные конфессии. Сюжеты и знаки христианства соседствуют с символами мусульманского культа и обретающими неожиданную визуальную форму текстами Ветхого Завета, демонстрируя близость к основополагающей идее всякой религии – стремлению сделать мир достойным его Создателя", - говорится в релизе пресс-службы организатора выставки Северо-Кавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

В экспозицию выставки войдут произведения современных художников: Франциско Инфанте, Эдуарда Штейнберга, Андрея Красулина, Владимира Наседкина и Татьяны Баданиной, Апанди Магомедова, Магомеда Кажлаева и других.

Фестиваль "Аланика" в этом году посвящен 1100-летию крещения Алании.