Консульский отдел посольства России в Черногории остановил работу

29 сен. 21:31

Работа консульского отдела России в Черногории приостановлена на неопределенный срок в связи с высылкой шести дипломатов.

"Уважаемые граждане Российской Федерации, вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок", - говорится в заявлении российской дипмиссии, распространенном в четверг.

Россиянам по вопросам консульского обслуживания рекомендуется обращаться в посольства РФ соседних стран.

Черногория в четверг объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата.