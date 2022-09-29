В Батуми возводят искусственный остров

29 сен. 21:17

В Аджарии в интенсивном режиме началось строительство крупнейшего инвестиционного проекта Батуми – искусственного острова "Батуми Айленд" в черноморском регионе, сообщил председатель правительства республики Торнике Рижвадзе.

В результате берегоукрепительных работ в море уже создана территория площадью в два гектара. Завершены геологические и батиметрические исследования морского дна, а также проектные работы, которые проводились во Франции и Турции, передает Sputnik Грузия.

Инвестор "Амбасадори групп" планирует потратить на строительство первой фазы проекта не менее $100 млн: компании будет предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми.

Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристическо-рекреационной инфраструктуры.

Напомним, в черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций.

