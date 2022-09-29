В Москве покажут "Софичку" по повести Фазиля Искандера

29 сен. 21:04

В пятницу вечером в музее "Гараж" в Москве состоится показ картины "Софичка", снятой по лирической повести писателя Фазиля Искандера.

Режиссером фильма выступила Кира Коваленко, студентка Кабардино-Балкарской киношколы Александра Сокурова. "Софичка" - дебютная работа молодого режиссера.

История, построенная на воспоминаниях о прошлой жизни и образах травматичного настоящего, бережно воссоздает кавказскую жизнь, наполненную гостеприимством и вниманием друг к другу.

Фильм будет показан на абхазском языке с русскими субтитрами. Начало показа в 19.30.

Напомним, второй фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" был удостоен приза на Каннском фестивале в номинации "Особый взгляд".