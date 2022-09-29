Путин обсудил с Совбезом России сотрудничество со странами СНГ

29 сен. 20:52

В четверг президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Одной из главных тем встречи стали вопросы сотрудничества со странами СНГ.

"Мы сегодня с вами должны обсудить несколько вопросов по направлению сотрудничества со странами СНГ", - сказал в начале совещания глава российского государства.

Он напомнил, что ранее встречался с руководителями разведок стран СНГ. "Там коллеги поднимали ряд вопросов, которые, безусловно, представляют интерес для России", - цитирует Путина РИА Новости.