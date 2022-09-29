Путин и Эрдоган поговорили о продуктовой сделке

29 сен. 20:46

В четверг, 29 сентября, состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главными темами беседы президентов России и Турции стали ситуация на Украине и продуктовая сделка, истекающая в ноябре 2022 года, передает турецкий телеканал TRT Haber.

"Заявив, что в общих интересах продлить срок действия механизма, истекаюшего в ноябре, Эрдоган сказал, что они продолжают работать над бесперебойным экспортом российских удобрений и зерновых продуктов", - приводит сообщение канцелярии турецкого лидера РИА Новости.