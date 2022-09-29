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В ООН выразили надежду на продолжение контактов по продуктовой сделке

В ООН выразили надежду на продолжение контактов по продуктовой сделке

ООН надеется, что взаимодействие сторон продуктовой сделки продолжится, сообщил официальный представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Мы весьма надеемся, что взаимодействие по вопросам, в особенности относящимся к доступу к продовольствию и удобрениям, продолжится. Мы надеемся, что эти операции продолжатся", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о стратегии ООН в вопросе о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна.

Дюжаррик подчеркнул, что это продовольствие "жизненно необходимо миру, важно для голодающих сегодня и тех, кто будет голодать завтра". "И мы искренне надеемся, что это (взаимодействие - ред.) продолжится", - заявил представитель генсека ООН.

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