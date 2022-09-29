В ООН выразили надежду на продолжение контактов по продуктовой сделке

29 сен. 20:29

ООН надеется, что взаимодействие сторон продуктовой сделки продолжится, сообщил официальный представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Мы весьма надеемся, что взаимодействие по вопросам, в особенности относящимся к доступу к продовольствию и удобрениям, продолжится. Мы надеемся, что эти операции продолжатся", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о стратегии ООН в вопросе о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна.

Дюжаррик подчеркнул, что это продовольствие "жизненно необходимо миру, важно для голодающих сегодня и тех, кто будет голодать завтра". "И мы искренне надеемся, что это (взаимодействие - ред.) продолжится", - заявил представитель генсека ООН.