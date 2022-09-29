Центр Москвы будет перекрыт 30 сентября

29 сен. 20:17

Департамент транспорта Москвы рассказал, какие улицы в центре столицы будут перекрыты 30 сентября.

Президент России Владимир Путин в пятницу подпишет договоры о вхождении в состав России территорий ДНР, ЛНР и частей Запорожской и Херсонской областей Украины по итогам референдумов. Российский лидер также может выступить на митинге на Красной площади.

Жителей города предупреждают, что с 6:00 движение будет перекрыто на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский Спуск.

С 13:00 движение закроется на улицах Болотная, Пятницкая, Большая Ордынка, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.

С 14:00 будет закрыто движение транспорта на Старой площади и в Китайгородском проезде.