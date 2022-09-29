Генсек ООН высказался за продолжение контактов с Россией

29 сен. 19:52

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш планирует продолжать контакты с Россией. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь твердо убежден в необходимости поддержания каналов связи. Это еще более важно в это время, - цитирует его ТАСС.

По его словам, Гутерриш выразил свою твердую позицию в защиту международного права. "Это не значит, что он больше не будет говорить с российской стороной. Напротив, контакты должны быть продолжены", - уточнил Дюжаррик.