Ограничение Центробанка по выводу денег за рубеж продлили до 31 марта 2023 года

29 сен. 20:08

Действующие ограничения по выводу денег за рубеж продлены до 31 марта следующего года, информирует ЦБ РФ.

"Банк России продлил еще на полгода ограничения по выводу денег за рубеж... Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года... Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов - не более $10 тыс", - говорится в сообщении регулятора.

Нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.