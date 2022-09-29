Турция готовится расширить военное присутствие на севере Кипра

29 сен. 19:39

Турция собирается увеличить военное присутствие на севере Кипра. Об этом заявил 29 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдет от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях", - сказал он.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также раскритиковал власти США за решение отменить эмбарго на поставки оружия Республике Кипр, и сообщил, о чем разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе недавних телефонный переговоров.

"Я предложил Блинкену при желании оказывать финансовую помощь грекам-киприотам, но не поставлять оружие, открыто спросив: Против кого вы вооружаете [Никосию]?" – цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.