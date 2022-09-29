Россия и США могут провести очное заседание консультационной комиссии по ДСНВ

29 сен. 19:37

Россия и США изучают возможности для проведения очного заседания двусторонней консультационной комиссии по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вопрос о ее возобновлении (инспекционной деятельности - ред.), конечно, рассматривается. По соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению договора в этой части его контрольного механизма", - заявила Захарова на брифинге.

Она напомнила, что совместные инспекции были приостановлены по взаимному согласию с начала 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Речь идет, прежде всего, о двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. В настоящий момент изучаются возможности для проведения ее очной сессии. В рамках комиссии продолжается и дистанционное обсуждение того, какие организационные и технические проблемы необходимо решать", - добавила представитель МИД.

По словам Захаровой, часть из проблем удалось снять, по другим удалось значительно продвинуться, «но при этом сохраняется ряд существенных сложностей».

Москва "будет добиваться решения всех проблемных вопросов в контексте выполнения договора на равноправной основе" с учетом национальных интересов России, подчеркнула она.