Скорость движения в центре Ташкента снизится до 50 км/ч

29 сен. 19:29

Власти Ташкента могут снизить скорость на центральных дорогах города до 50 км/ч, а на малой кольцевой – до 60 км/ч. Предложение будет рассмотрено на следующей сессии Ташкенского городского Кенгаша народных депутатов.

Снизить максимально разрешенную скорость на всех улицах в пределах малой кольцевой автодороги Ташкента до 60 км/ч будет целесообразно, следует из исследования сотрудников Службы безопасности дорожного движения, проведенного совместно с членами Кенгаша.

На отдельных участках улиц Алишера Навои, Махтумкули, Амира Темура, малой кольцевой, Ислама Каримова, Тараса Шевченко, Бабура и Фурката, а также кольцевой развязке возле сквера Амира Темура скорость хотят снизить до 50 км/ч для обеспечения безопасности и снижения числа смертельных ДТП в городе.