Россия продолжает усилия для нормализации ситуации на азербайджано-армянской границе

29 сен. 18:50

Россия по-прежнему предпринимает энергичные усилия для нормализации обстановки на границе Азербайджана и Армении. Об этом заявила на брифинге 29 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Наша страна продолжает энергичные усилия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе в контактах и с Баку, и с Ереваном", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что соответствующие шаги предпринимаются также по линии ОДКБ, и указала на необходимость обеспечивать устойчивое прекращение огня и отвод всех сил на прежние позиции.

Помимо этого, официальный представитель внешнеполитического ведомства указала на то, что залогом стабильности на Южном Кавказе по-прежнему является полное выполнение всех положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

"Мы считаем важным в нынешних условиях активизировать работу на всех треках, включая разблокирование экономических, транспортных связей в регионе, делимитацию границы и согласование мирного договора", - заключила Захарова.