Минздрав Дагестана: пострадавшие в ДТП находятся в тяжелом состоянии

29 сен. 18:49

Пострадавшие в аварии с участием микроавтобуса в Дагестане находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве республики.

В четверг в пригороде Махачкалы произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, погибли на месте пять человек, пострадали семеро.

"Трое пациентов были транспортированы в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. Хирурги прооперировали двоих тяжелораненых. Третий пациент после оказания медпомощи по его просьбе продолжит лечение на дому", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что еще четверо тяжелораненых в аварии госпитализированы в Республиканский центр травматологии и ортопедии. "Двое были доставлены в стационар в крайне тяжелом состоянии, один из них, несмотря на усилия врачей, скончался", - уточнили в Минздраве.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

"Двое пациентов в тяжелом состоянии получают интенсивную терапию. Хирурги их прооперировали", - рассказали в министерстве.