Джейхун Байрамов и советник президента Франции обсудили ситуацию в регионе

29 сен. 18:38

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с советником кабинета президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон.

Стороны обсудили вопросы политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Францией. Был затронут вопрос о напряженности в регионе, обсуждены необходимые для нормализации ситуации между Азербайджаном и Арменией шаги, сообщает азербайджанский МИД.

Министр предоставил подробную информацию о провокациях Армении в приграничных регионах. Он указал на невыполнение Арменией своих обязательств в рамках договоренностей, достигнутых на уровне лидеров. Это, отметил Байрамов, препятствует международным усилиям по процессу нормализации. До внимания советника французского президента была доведена позиция Азербайджана по обеспечению стабильности в регионе, открытию коммуникаций с Арменией, процессу делимитации и подписанию мирного соглашения.

В свою очередь Изабель Дюмон подчеркнула необходимость стабилизации ситуации в регионе и соблюдения режима прекращения огня. Она отметила важность процесса нормализации и возобновления переговоров и заверила, что французская сторона готова оказать поддержку в этом процессе.