Венгрия заблокирует новые санкции ЕС против России в сфере энергетики

29 сен. 18:12

Венгрия отказывается поддерживать какие-либо новые энергетические санкции против России, заявил в четверг глава офиса премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

Накануне в ЕК сообщили, что в восьмом пакете санкций будет прописана юридическая основа для установления потолка цен на нефть из России.

"Если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать", - сказал Гуйяш на брифинге.

Он добавил, что Будапешт ждет окончательный, полный список санкций, тогда они смогут обсуждаться. "Но Венгрия не может поддержать энергетические санкции", - подчеркнул он, пишет Reuters.

В Евросоюзе действует принцип единогласия, решение не может быть принято, если хотя бы одна страна голосует против.

Отметим, что против потолка цен на российскую нефть также выступает Кипр.