Ирак передал Ирану ноту протеста из-за обстрелов

29 сен. 17:53

Ирак направил Ирану ноту протеста из-за обстрелов территории автономного региона Иракский Курдистан.

По этому поводу 29 сентября посол Ирана Мухаммед Казым аль-Садык был вызван в министерство иностранных дел Ирака, где ему заявили о неприемлемости обстрелов иракской территории.

В Багдаде отметили, что осуждают продолжающиеся нападения иранских сил на территорию Ирака и готовы ответить на обстрелы.

В сообщении иракского внешнеполитического ведомства сказано, что Ирак призывает Иран уважать суверенитет Ирака и отказаться от военных действий в отношении соседней страны, передает агентство Anadolu.

Ранее иракский информационный портал Shafaq News сообщил, что в результате бомбардировок Иракского Курдистана, совершенными иранскими силами, погибли 13 человек, свыше 50 получили ранения.