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Квота на хадж в Саудовской Аравии увеличится для граждан Узбекистана

Квота на хадж в Саудовской Аравии увеличится для граждан Узбекистана

Саудовская Аравия вдвое увеличит квоту для граждан Узбекистана на совершение хаджа и умры, сообщает Podrobno.uz.

Решение было принято на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа. Стороны договорились об увеличении квоты для узбекистанцев в два раза для хаджа – до 24 тысяч в год, для умры – до 100 тысяч паломников в год.

Также на встрече обсуждались вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в области организации паломнических программ и посещения святынь мусульманского мира, создания максимально благоприятных и комфортных условий для пребывания узбекистанцев в Саудовской Аравии.

Кроме того был затронут вопрос увеличения потока туристов из Саудовской Аравии в Узбекистан с учетом действующего безвизового режима.

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