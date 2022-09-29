Квота на хадж в Саудовской Аравии увеличится для граждан Узбекистана

29 сен. 17:43

Саудовская Аравия вдвое увеличит квоту для граждан Узбекистана на совершение хаджа и умры, сообщает Podrobno.uz.

Решение было принято на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа. Стороны договорились об увеличении квоты для узбекистанцев в два раза для хаджа – до 24 тысяч в год, для умры – до 100 тысяч паломников в год.

Также на встрече обсуждались вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в области организации паломнических программ и посещения святынь мусульманского мира, создания максимально благоприятных и комфортных условий для пребывания узбекистанцев в Саудовской Аравии.

Кроме того был затронут вопрос увеличения потока туристов из Саудовской Аравии в Узбекистан с учетом действующего безвизового режима.