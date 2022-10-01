Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в сентябре

Белая мечеть в Болгаре

День памяти в посольстве Азербайджана в РФ

Празднование Дня города в Москве

Фестиваль "Москва-Баку: два города любви" на ВДНХ

Открытие выставки ”Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций” в Музее Востока в Москве

Осень в ГУМе

Прием РЕК в преддверии наступления 5783 года в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Посетители кафе в центре Москвы

Цветение кувшинки в Аптекарском огороде в Москве