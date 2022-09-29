В МИД России прокомментировали решение Армении не участвовать в учениях ОДКБ

29 сен. 17:19

Решение Армении не участвовать в военных учениях ОДКБ в Казахстане - ее суверенное право, однако необоснованная критика ОДКБ армянскими политиками носит деструктивный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается принятого Ереваном решения не направлять воинские контингенты для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане - я думаю, в этом вопросе Армения действует исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ней и ее вооруженными силами с учетом текущей обстановки - суверенное право", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова отметила, что звучащая от отдельных политических деятелей необоснованная критика ОДКБ не помогает искать выверенные и взаимовыгодные решения.

"Где бы эти политики не находились, толку от подобных деструктивных заявлений мало. Эта линия деструктивная, крайне опасная", - заметила она.

Представитель МИД РФ напомнила, что залог стабильности на Южном Кавказе – "это полное выполнение всех положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении".

Ранее в Армении, в том числе и среди политиков, прозвучала критика в адрес ОДКБ, в Ереване выражают недовольные подходом этой структуры в связи с недавний ситуацией на армяно-азербайджанской границе.