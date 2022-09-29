Шольц: ФРГ подготовилась к отсутствию поставок российского газа

29 сен. 16:55

Германия подготовилась к прекращению поставок газа из России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине.

"Германия заранее подготовилась к этому", - сказал он, напомнив, что на севере ФРГ строятся терминалы по приему сжиженного природного газа. Также был принят закон об обязательном заполнении газохранилищ.

Напомним, что энергокризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в страны ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за ограничений.