Военный бюджет Армении впервые превысит $1 млрд

29 сен. 16:44

Расходы Армении на оборону в следующем году будут равняться 501,3 млрд драмов, или $1,3 млрд (по действующему курсу). Такие данные содержатся в проекте госбюджета на следующий год.

Документ опубликован на сайте правительства Армении.

Это означает, что военный бюджет страны увеличится более чем на 40% и впервые в истории окажется больше $1 млрд, передает Sputnik Армения.

Кроме того, он впервые превысит расходы на социальную сферу, которая, как правило, считалась самой крупной расходной статьей бюджета.