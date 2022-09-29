Китай укрепляется в Узбекистане

В середине октября китайская авиакомпания China Southern Airlines запускает прямые пассажирские авиарейсы из Урумчи в Ташкент. Полеты должны стать регулярными – раз в неделю. О том, что такие самолеты всегда будут заполнены, говорит расширение контактов между Ташкентом и Пекином. В прошлом году товарооборот достиг рекордных 8 млрд дол., а с начала этого года вырос более чем на 30%. За последние пять лет объем инвестиций в экономику Узбекистана превысил 10 млрд долларов. Сегодня речь идет о расширении торгово-экономического взаимодействия, в том числе за счет развития электронной коммерции, а также о реализации проектов промышленной кооперации в таких сферах, как автомобилестроение, "зеленая" энергетика, развитие сельского хозяйства и инфраструктуры.

На прошлой неделе по недавно созданному мультимодальному транспортному коридору "Китай – Киргизия – Узбекистан – Афганистан" отправился первый грузовой поезд. От станции Кашгар в Китае до станции Ош в Киргизии грузы везут по автодорогам, а дальше, через Узбекистан до станции Мазари-Шариф - по железной дороге. Ежегодно планируется перевозить около четырех тысяч контейнеров.

КНР стала одним их основных партнеров Узбекистана. В октябре 2020 года для расширения торговых связей Узбекистан открыл второе генеральное консульство - в Гуанчжоу. Благодаря сотрудничеству с Китаем, на территории Узбекистана появились новые возможности для сельского хозяйства. Так, компания Power China ввела в эксплуатацию фотоэлектростанцию мощностью 100 МВт в Навоийской области. Посол КНР в Узбекистане Цзян Янь говорит, что страны реализовали несколько проектов в рамках инициативы "Один пояс - один путь", в частности газопровод "Центральная Азия – Китай", а также железнодорожную линию "Ангрен – Пап" через перевал Камчик, через которую проходят десятки пассажирских и грузовых поездов.

В сентябре этого года сотрудничество вышло на новый уровень: на полях саммита ШОС председатель КНР Си Цзиньпин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиеев подписали соглашение по реализации проектов в сфере торговли, экономики, инвестиций, а также финансово-технического сотрудничества на общую сумму 15 млрд долларов, а также соглашение о строительстве железной дороги "Узбекистан - Киргизия - Китай".

Страны развивают контакты и в сфере медицины. В Ташкентской области КНР планирует строительство "Инновационного центра по производству вакцин". Соответствующие документы подписал министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и глава компании Luye Investment Group Co., Ltd.

Что касается сотрудничества в сере информационных технологий, Узбекистан и Китай пришли к договоренности об осуществлении проектов, направленных на повышение качества телекоммуникационных услуг и покрытие высокоскоростным мобильным интернетом автомагистралей и железных дорог по республике.

В марте прошлого года президент Узбекистана подписал указ о 10-дневном безвизовом режиме для граждан КНР. Китай собирается заняться строительством канатных дорог, а также развивать рекреационную зону "Чарвак" в Узбекистане.