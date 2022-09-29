Иран и Узбекистан введут безвиз?

29 сен. 16:39

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что его страна может ввести безвизовый режим с Узбекистаном.

Иранский лидер в интервью агентству "УзА" отметил важность развития сотрудничества двух государств в различных сферах.

"Наличие огромных возможностей в этом плане показывает, что у наших отношений большие перспективы. Безусловно, правительства двух стран должны приложить усилия для устранения препятствий, стоящих на пути развития отношений между предпринимателями", - подчеркнул он.

Еще одним ключевым направлением двустороннего сотрудничества, по словам главы Исламской республики, может стать туризм.

"Мы рады, что две страны занимают высокие места в мире по туристической привлекательности. Мы можем вывести экономическое сотрудничество на более высокий уровень за счет увеличения количества взаимных рейсов и установления безвизового режима", - добавил Раиси.

Кроме того, он рассказал и о перспективах сотрудничества транспортной, инвестиционной и других сферах.