Токаев встретился с главой МВД

29 сен. 16:27

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел республики Марата Ахметжанова, сообщает пресс-служба Акорды.

"Президент был проинформирован о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, раскрытию преступлений, организации работы следственных подразделений, противодействию организованной преступности, укреплению дисциплины и законности среди личного состава", - сказано в сообщении.

Токаеву доложили о ходе исполнения его поручений, обнародованных в послании - усилении борьбы с интернет-мошенничеством, наркобизнесом, организованной преступностью.

По итогам встречи глава республики дал поручения, направленные на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля.