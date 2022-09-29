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В Майкопе заминировали школы и детские сады

В Майкопе заминировали школы и детские сады

Учащиеся школ, воспитанники детских садов, педагоги и воспитатели в Майкопе - эвакуированы из-за сообщения о возможном минировании, об этом сообщил глава города Геннадий Митрофанов.

"В экстренные службы поступила информация о заминировании школ и детских садов, находящихся на территории Майкопа. Оперативные службы проводят проверку данной информации, осуществляется эвакуация учащихся", - написал он в своем Telegram-канале

Митрофанов попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и проявлять выдержку.

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