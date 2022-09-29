"Россети Северный Кавказ" поднимают платежную дисциплину на Северном Кавказе

29 сен. 15:53

Платежная дисциплина улучшилась среди жителей Северо-Кавказского федерального округа, рассказали в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Энергетики группы "Россети Северный Кавказ" за восемь месяцев текущего года добились от потребителей электроэнергии в республиках СКФО платежей за использованный энергоресурс на общую сумму 20,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Объем собранных платежей на 2,9 млрд рублей превысил показатель за аналогичный период 2021 года.

В целом за первые восемь месяцев 2022 года удалось обеспечить исполнение платежных обязательств абонентами на уровне 81,1%.

"В этом году мы качественно усилили меры, направленные на повышение платежной дисциплины, и видим положительную динамику в этом направлении практически во всех регионах энергосбытовой деятельности Группы "Россети Северный Кавказ"", - отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики Аслан Докшукин.