Россиянам предложили горнолыжные курорты Азербайджана, Армении и Казахстана

29 сен. 15:49

Туроператоры предстоящей зимой предложат пакетные туры на горнолыжные курорты шести стран СНГ, сообщает пресс-служба АТОР.

Россияне смогут отдохнуть на горнолыжных курортах Узбекистана (Амирсой), Армении (Цахкадзор), Азербайджана (Шахдаг), Беларуси (Силичи), Казахстана (курорты Чимбулак и "Лесная сказка") и Кыргызстана (Каракол).

Пристальное внимание к горнолыжным курортам стран бывшего СССР объясняется несколькими факторами: наличие прямой перевозки, отсутствие языковых барьеров и новые трассы для тех, кто уже много раз был в Красной Поляне и на других российских горнолыжных курортах.