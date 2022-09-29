В Грузии пройдет фестиваль камерной музыки

29 сен. 15:45

Концерты и мастер-классы пройдут в рамках VIII фестиваля камерной музыки "Камерата Салхино", сообщают организаторы, уточняя, что фестиваль состоится 7 и 8 октября на западе Грузии.

Фестиваль по традиции откроется в осенней резиденции мегрельского княжества Дадиани в Салхино.

На сцене фестиваля "Камерата Салхино" выступят эстрадные исполнители Нека Себискверадзе и Давид Нозадзе, а также батумский девичий хор Реваза Лагидзе, студенческая капелла ТГУ и руставский молодежный хор "Тутарчела", передает Sputnik Грузия.