Закон о туристическом сборе внесли в Госдуму

Вице-спикер Государственной думы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия") и члены комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры сегодня внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о праве регионов вводить туристический сбор, его текст опубликован в думской электронной базе данных.
Документ вводит понятие туристического сбора вместо курортного. Согласно проекту, все субъекты смогут "самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер".
В то же время, сумма сбора не должна быть выше установленной на федеральном уровне планки.
Кроме того, регионы имеют право отказаться от взимания туристического сбора.
Полученные средства будут уходить на развитие туристической инфраструктуры регионов.