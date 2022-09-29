Закон о туристическом сборе внесли в Госдуму

29 сен. 15:32

Вице-спикер Государственной думы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия") и члены комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры сегодня внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о праве регионов вводить туристический сбор, его текст опубликован в думской электронной базе данных.

Документ вводит понятие туристического сбора вместо курортного. Согласно проекту, все субъекты смогут "самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер".

В то же время, сумма сбора не должна быть выше установленной на федеральном уровне планки.

Кроме того, регионы имеют право отказаться от взимания туристического сбора.

Полученные средства будут уходить на развитие туристической инфраструктуры регионов.