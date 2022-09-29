РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавров встретится с председателем коллегии ЕЭК

Лавров встретится с председателем коллегии ЕЭК

Глава МИД России Сергей Лавров 5 октября встретится с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"5 октября состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем. В ходе беседы основное внимание планируется уделить приоритетам председательства РФ в будущем 2023 году в органах ЕАЭС, а также вопросам международной повестки ЕАЭС", - сказала она на брифинге в четверг.

1240 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version