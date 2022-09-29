Вице-премьер назвала причину банкротства грузинской радикальной оппозиции

29 сен. 15:00

Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" оказалась на грани катастрофы по вине Ники Мелия, такое мнение выразила вице-премьер страны Тея Цулукиани.

По ее словам, оппозиционер не сумел стать лидером ЕНД, так что сейчас можно наблюдать "окончательно уничтоженные ряды радикальной оппозиции и в первую очередь "Национального движения", но не только его, а целого ряда радикальных движений.

"Все эти группировки реально уже находятся в режиме окончательного исчезновения, а также противостояния друг с другом. Видимо, в этом процессе олигарх [Давид] Кезерашвили пытается нагреть себе руки, поскольку у него больше финансового ресурса, чем у других", - цитирует Цулукиани Sputnik Грузия.

Вице-премьер считает, что радикальная оппозиция, ставшая банкротом, окончательно себя исчерпала.

"Это не хорошо для страны и для ее политического развития. Однако еще раз подтверждает, что у радикальной повестки дня в этой стране нет никакой перспективы", - указала политик.