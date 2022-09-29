В Краснодаре установят Бюст казачьего атамана Захария Чепеги

29 сен. 14:58

Бюст казачьего атамана Захария Чепеги установят в сквере Юбилейного микрорайона на улице Бульварное Кольцо в Краснодаре. Об этом информирует пресс-служба администрации города, уточняя, что решение об этом было принято депутатами гордумы на 44-м заседании.

Также двум школам присвоят имена Героев: школа №103 получит имя Героя России, подполковника, военного летчика и боевого офицера Сергея Палагина. В начале учебного года на территории школы был открыт его бюст.

Школа №105 будет носить имя Героя Советского Союза, участника ВОВ, генерал-майора, командира стрелкового полка Ивана Некрасова.