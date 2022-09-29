Возросло число погибших в ДТП в Дагестане

29 сен. 14:31

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в результате автоаварии под Махачкалой погибли пять человек, за жизни семерых пострадавших борются медики.

Напомним, утром на выезде из столицы Дагестана грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками, четыре человека погибли на месте.

"На выезде из Махачкалы произошло ужасное ДТП. Пять человек погибло. За жизнь ещё 7 человек борются дагестанские врачи. Есть тяжелораненые. Всем оказывается необходимая медицинская помощь – на базе РКБ и Республиканского центра травматологии и ортопедии", - написал он в Telegram-канале.

Глава Дагестана подчеркнул, что поручил Минздраву взять под контроль ситуацию и информировать в случае необходимости дополнительных мер.

"Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших и передаю искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поручил оказать им необходимую помощь", - добавил он.