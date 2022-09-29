Гендиректор Кавказ.РФ рассказал о создании горнолыжной инфраструктуры на курорте "Армхи"

29 сен. 14:28

Согласно мастер-плану развития курорта "Армхи", на нем будет создана единственная горнолыжная инфраструктура в Ингушетии, заявил гендиректор единого института управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев в ходе форума "Деловая Ингушетия".

По его словам, туристско-рекреационный комплекс "Армхи" - один из прорывных и якорных проектов региона. "На сегодняшний день нами разрабатывается проект планировки территории, в текущем году он будет утвержден. Я думаю, реализация этого проекта позволит создать современную, горнолыжную и коммерческую инфраструктуру на этом курорте", - цитирует гендиректора ТАСС.

Кроме того, Тимижев уточнил, что одним из наиболее перспективных для Ингушетии и в целом СКФО направлений оказывается именно туризм, так что АО "Кавказ.РФ" готова принимать активное участие в реализации туристических проектов.