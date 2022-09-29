"Бабье лето" заглянет в Москву в октябре

29 сен. 14:22

В начале октября природа может подарить жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Со среды, 5 октября, на синоптической карте наметятся позитивные перемены – на фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре", - сказал он РИА Новости.

Синоптик отметил, что по ночам будет по-октябрьски холодно и туманно, от 0 до плюс 5 градусов, а днем, в условиях солнечной, сухой и штилевой погоды, воздух сумеет прогреться до плюс 10 - плюс 15.