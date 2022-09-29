В Казахстане приземлились россияне, вернувшиеся с МКС

29 сен. 14:18

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" приземлился в степи Казахстана, на Землю с МКС вернулись Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, пишет РИА Новости по трансляции в Центре управления полетами.

Посадка совершена юго-восточнее города Жезказган.

В 10:33 мск "Союз МС-21" отстыковался от МКС, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.

Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта. За время полета экипаж совершил пять выходов в открытый космос для интеграции в состав российского сегмента станции новых модулей МКС "Наука" и Причал".