Что подготовили казахстанцам на День республики и День независимости

29 сен. 13:57

В связи с объявлением Дня республики национальным праздником жители Казахстана будут работать 22 октября. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать с 23 до 25 октября включительно.

Проект поправок в постановление правительства о переносе дней отдыха в 2022 году опубликовало министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.

"В текущем году планируется внести изменения в закон "О праздниках в Республике Казахстан", где 25 октября будет национальным праздником – днем республики, который выпадает на вторник. В этой связи, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней предлагается дополнить постановление, где планируется перенести выходной день: с субботы 22 октября на понедельник 24 октября 2022 года", – сказано в тексте.

В связи с Днем независимости в декабре жителям Казахстана предоставили выходные дни с 16 по 19 декабря.